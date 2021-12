தேசிய செய்திகள்

‘எந்த நாட்டுக்கும் பயண தடை இல்லை’ வெளியுறவு அமைச்சகம் தகவல் + "||" + No travel bans imposed by India for Omicron: MEA

‘எந்த நாட்டுக்கும் பயண தடை இல்லை’ வெளியுறவு அமைச்சகம் தகவல்