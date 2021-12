தேசிய செய்திகள்

குளிர்கால கூட்டத்தொடர் முழுவதும் மன்மோகன்சிங் பங்கேற்காமல் இருக்க அனுமதி + "||" + Ex-PM Manmohan Singh to remain absent in Rajya Sabha for entire winter session on health grounds

