ஒமைக்ரான் பாதிப்பால் உயிரிழப்பா? அறிகுறிகள் என்னென்ன - தென் ஆப்பிரிக்கா டாக்டர் விளக்கம் + "||" + Omicron (symptoms)would mostly be fatigue. It would be body aches & pains Angelique Coetzee, South African Medical Assn Chairperson

