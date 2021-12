கிரிக்கெட்

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி: இந்திய வீரர் மயங்க் அகர்வால் சதம் விளாசினார் + "||" + Second Test against New Zealand: Indian batsman Mayang Agarwal scores a century

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி: இந்திய வீரர் மயங்க் அகர்வால் சதம் விளாசினார்