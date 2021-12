மாநில செய்திகள்

சாலை விபத்தில் மயங்கிய மாணவன்: முதலுதவி செய்து இதயத்துடிப்பை மீட்ட செவிலியர்! + "||" + Student fainted in a road accident: a nurse who gave first aid and recovered the heartbeat

சாலை விபத்தில் மயங்கிய மாணவன்: முதலுதவி செய்து இதயத்துடிப்பை மீட்ட செவிலியர்!