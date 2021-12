உலக செய்திகள்

சர்வதேச நிதியத்தின் உயர் பதவியில் இந்திய பெண் நியமணம் + "||" + Gita Gopinath to become IMF's first deputy managing director

சர்வதேச நிதியத்தின் உயர் பதவியில் இந்திய பெண் நியமணம்