தேசிய செய்திகள்

பெங்களூரு டாக்டருக்கு ஒமைக்ரான் வைரஸ் பரவியது எப்படி? புதிய தகவல் + "||" + Bengaluru doctor with no travel history among India's first two Omicron cases

பெங்களூரு டாக்டருக்கு ஒமைக்ரான் வைரஸ் பரவியது எப்படி? புதிய தகவல்