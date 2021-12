மாநில செய்திகள்

கொரோனா தொற்றில் இருந்து மீண்டு வீடு திரும்பினார் கமல்ஹாசன்; வாழ்த்திய அனைவருக்கும் நன்றி! + "||" + Kamal Hassan returns home after getting cured from corona.

