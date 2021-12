கிரிக்கெட்

மும்பை டெஸ்ட்: இந்திய அணியின் 10 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி நியூசிலாந்து வீரர் சாதனை...! + "||" + New Zealand's Ajaz Patel 3rd Bowler To Take 10 Wickets In An Innings In Test Cricket History

மும்பை டெஸ்ட்: இந்திய அணியின் 10 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி நியூசிலாந்து வீரர் சாதனை...!