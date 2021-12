தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் மேலும் ஒருவருக்கு ஒமைக்ரான் கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Gujarat Man Who Returned From Zimbabwe Infected With Omicron: Report

இந்தியாவில் மேலும் ஒருவருக்கு ஒமைக்ரான் கொரோனா பாதிப்பு