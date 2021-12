தேசிய செய்திகள்

ஒமைக்ரான் பாதிப்பு; பூஸ்டர் டோஸ் போடுவது பற்றி மன்சுக் மாண்டவியா பதில் + "||" + Booster dose; Conclusion on the advice of a panel of experts: Manzuk Mandavia Answer

ஒமைக்ரான் பாதிப்பு; பூஸ்டர் டோஸ் போடுவது பற்றி மன்சுக் மாண்டவியா பதில்