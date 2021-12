உலக செய்திகள்

உக்ரைன் மீது படை எடுக்க தயாரான ரஷ்யா; எல்லையில் வீரர்கள் குவிப்பு + "||" + Russia ready to invade Ukraine; Concentration of soldiers on the border

உக்ரைன் மீது படை எடுக்க தயாரான ரஷ்யா; எல்லையில் வீரர்கள் குவிப்பு