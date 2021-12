தேசிய செய்திகள்

இப்போது தான் முதல் டோஸ் தடுப்பூசி போட்ட தலைமை செயலாளர் + "||" + After months of reluctance, Maharashtra acting Chief Secretary finally takes the first dose of Covid-19 vaccine

இப்போது தான் முதல் டோஸ் தடுப்பூசி போட்ட தலைமை செயலாளர்