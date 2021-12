தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் தடுப்பூசி போடாத ஆசிரியர்கள் விடுப்பு எடுத்தால் சம்பளம் இல்லை + "||" + After Kerala govt's warning, number of unvaccinated teachers comes down to 1707 from 5,000

கேரளாவில் தடுப்பூசி போடாத ஆசிரியர்கள் விடுப்பு எடுத்தால் சம்பளம் இல்லை