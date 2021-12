தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் 29 மாணவர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு; விடுதிக்கு சீல் + "||" + Corona exposure to 29 students in Karnataka; Seal the hostel

