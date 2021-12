தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் வாகன ஓட்டுனர் உரிமம் பெற்ற முதல் குள்ள மனிதர் + "||" + He was the first dwarf to get a driver's license in India

இந்தியாவில் வாகன ஓட்டுனர் உரிமம் பெற்ற முதல் குள்ள மனிதர்