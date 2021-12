தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் தடுப்பூசி செலுத்தியோர் விகிதம் 50%க்கும் கூடுதல்; மத்திய மந்திரி தகவல் + "||" + The vaccination rate in the country is over 50%; Federal Minister Information

