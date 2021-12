மாநில செய்திகள்

ஒமைக்ரான் வைரஸ் குறித்து பெரிய அளவில் அச்சப்பட தேவையில்லை - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் + "||" + There is no need to worry too much about the Omicron virus - Minister Ma Subramaniam

