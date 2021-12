மாநில செய்திகள்

பொது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பு:கமல்ஹாசனிடம் விளக்கம் கேட்கப்படும் - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் + "||" + Kamal Haasan will be asked to explain his participation in the public event - Health Secretary Radhakrishnan

பொது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பு:கமல்ஹாசனிடம் விளக்கம் கேட்கப்படும் - சுகாதாரத்துறை செயலாளர்