மாநில செய்திகள்

அதிமுகவில் சசிகலா, தினகரனை இணைப்பது என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை - கடம்பூர் ராஜு + "||" + There is no talk of merging Sasikala and Dinakaran in the AIADMK - Kadampur Raju

அதிமுகவில் சசிகலா, தினகரனை இணைப்பது என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை - கடம்பூர் ராஜு