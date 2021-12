உலக செய்திகள்

நேபாளத்தில் இருவருக்கு ஒமைக்ரான் பாதிப்பு உறுதி + "||" + Omegron exposure confirmed for two in Nepal

நேபாளத்தில் இருவருக்கு ஒமைக்ரான் பாதிப்பு உறுதி