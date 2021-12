தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்-மந்திரி மெகபூபா முப்தி டெல்லியில் தர்ணா + "||" + Former J&K CM Mehbooba Mufti stages dharna at Delhi's Jantar Mantar, says Kashmir 'in pain'

