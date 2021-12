தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் ஒமைக்ரானால் பிப்ரவரிக்குள் 3-வது அலை: ஐ.ஐ.டி. விஞ்ஞானி கணிப்பு + "||" + With Omicron, third wave projected to hit India by Feb. but may be milder than second, says IIT scientist

