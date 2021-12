கிரிக்கெட்

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான கிரிக்கெட் தொடர்: இந்திய அணி இன்று அறிவிப்பு + "||" + Indian squad for the South Africa tour likely to be announced today

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான கிரிக்கெட் தொடர்: இந்திய அணி இன்று அறிவிப்பு