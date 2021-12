தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் காற்றின் தரம் சற்று குறைவு + "||" + Delhi's air quality improves to 'poor' from 'very poor' category with Air Quality Index (AQI) standing at 235, as per SAFAR-India

