தேசிய செய்திகள்

வெளிநாடுகளில் இருந்து கேரளா வந்த 8 பேருக்கு ஒமைக்ரான் பாதிப்பு இல்லை - சுகாதாரத்துறை மந்திரி வீணா ஜார்ஜ் தகவல் + "||" + 8 foreigners who came to Kerala were not affected by Omicron - Health Minister Veena George

வெளிநாடுகளில் இருந்து கேரளா வந்த 8 பேருக்கு ஒமைக்ரான் பாதிப்பு இல்லை - சுகாதாரத்துறை மந்திரி வீணா ஜார்ஜ் தகவல்