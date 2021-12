மாநில செய்திகள்

திமுக அரசை கண்டித்து அதிமுக சார்பில் வரும் 17-ம் தேதி போராட்டம் நடைபெறும் - அதிமுக தலைமை + "||" + AIADMK leadership will protest on the 17th against the DMK government - AIADMK leadership

திமுக அரசை கண்டித்து அதிமுக சார்பில் வரும் 17-ம் தேதி போராட்டம் நடைபெறும் - அதிமுக தலைமை