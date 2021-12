உலக செய்திகள்

அமெரிக்கா-சீனா இடையே பாலமாக செயல்பட பாகிஸ்தான் விரும்புகிறது - இம்ரான்கான் + "||" + Pakistan wants to bridge gaps between US and China: PM Imran Khan

அமெரிக்கா-சீனா இடையே பாலமாக செயல்பட பாகிஸ்தான் விரும்புகிறது - இம்ரான்கான்