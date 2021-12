மாநில செய்திகள்

பிபின் ராவத் என்னிடம் தண்ணீர் கேட்டார்...விபத்தை பார்த்தவரின் சாட்சி..! + "||" + 'I saw him, he asked for water...': Eyewitness says he saw General Rawat amid burning remains of IAF chopper

பிபின் ராவத் என்னிடம் தண்ணீர் கேட்டார்...விபத்தை பார்த்தவரின் சாட்சி..!