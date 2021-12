தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகள் போராட்டம் வாபஸ்: ‘அதிகாரத்தின் ஆணவம் தோற்று இருக்கிறது’ - காங்கிரஸ் + "||" + Farmers protest withdraws: The arrogance of power is defeated - Congress

விவசாயிகள் போராட்டம் வாபஸ்: ‘அதிகாரத்தின் ஆணவம் தோற்று இருக்கிறது’ - காங்கிரஸ்