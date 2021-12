தேசிய செய்திகள்

பெங்களூரு வந்த ஜெர்மனி சுற்றுலா பயணிகள் 2 பேருக்கு ஒமைக்ரான் பாதிப்பா..? + "||" + Will omicron affect 2 German tourists who came to Bangalore?

பெங்களூரு வந்த ஜெர்மனி சுற்றுலா பயணிகள் 2 பேருக்கு ஒமைக்ரான் பாதிப்பா..?