தேசிய செய்திகள்

அடுத்த ஆண்டு விண்வெளிக்கு 2 முறை ஆளில்லா விண்கலம் பயணம்..! மாநிலங்களவையில் தகவல் + "||" + Two unmanned missions to be launched before flying Gaganyaan by end of 2022: Union Minister Jitendra Singh

அடுத்த ஆண்டு விண்வெளிக்கு 2 முறை ஆளில்லா விண்கலம் பயணம்..! மாநிலங்களவையில் தகவல்