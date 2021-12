கிரிக்கெட்

2019 உலகக்கோப்பை இந்திய அணியில் மூன்று கீப்பர்கள் - ரவிசாஸ்திரி தற்போது கூறுவது என்ன? + "||" + Ravi Shastri now says picking three keepers in World Cup squad was illogical

2019 உலகக்கோப்பை இந்திய அணியில் மூன்று கீப்பர்கள் - ரவிசாஸ்திரி தற்போது கூறுவது என்ன?