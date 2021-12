தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் ஒமைக்ரான் பாதித்தவர்களுக்கு மிதமான அறிகுறிகளே உள்ளன: சுகாதாரத் துறை + "||" + 25 Omicron cases detected in India so far, symptoms mostly mild, says government

இந்தியாவில் ஒமைக்ரான் பாதித்தவர்களுக்கு மிதமான அறிகுறிகளே உள்ளன: சுகாதாரத் துறை