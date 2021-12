தேசிய செய்திகள்

ஓமைக்கரான்: மும்பையில் 2 நாட்களுக்கு 144 தடை உத்தரவு + "||" + Section 144 CrPC imposed in Mumbai on 11th and 12th December, in wake of Omicron cases in the state.

