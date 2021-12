உலக செய்திகள்

உணவில் போதைப்பொருள் கலந்து மனைவி கொலை; கணவருக்கு ஆயுள் தண்டனை + "||" + Man sentenced to life for killing wife with heroin in cereal

உணவில் போதைப்பொருள் கலந்து மனைவி கொலை; கணவருக்கு ஆயுள் தண்டனை