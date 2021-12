மாநில செய்திகள்

கொரோனா பேரிடர் முடிவுக்கு வர தடுப்பூசி தான் தீர்வு - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் + "||" + Vaccination is the only solution to end the corona disaster

கொரோனா பேரிடர் முடிவுக்கு வர தடுப்பூசி தான் தீர்வு - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்