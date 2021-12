தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர் மக்களை வாக்கு வங்கியாகவே பயன்படுத்துகின்றனர்: பரூக் அப்துல்லா சொல்கிறார் + "||" + People in Kashmir have only been used as vote bank: Farooq Abdullah

காஷ்மீர் மக்களை வாக்கு வங்கியாகவே பயன்படுத்துகின்றனர்: பரூக் அப்துல்லா சொல்கிறார்