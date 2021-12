தேசிய செய்திகள்

சபரிமலை சன்னிதானத்துக்கு நீலிமலை, அப்பச்சிமேடு பாதை வழியாக செல்ல பக்தர்களுக்கு இன்று முதல் அனுமதி + "||" + Devotees will be allowed to enter the Sabarimala sanctuary via the Neelimalai-Appachchimedu route from today

சபரிமலை சன்னிதானத்துக்கு நீலிமலை, அப்பச்சிமேடு பாதை வழியாக செல்ல பக்தர்களுக்கு இன்று முதல் அனுமதி