தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் மேலும் ஒருவருக்கு ‘ஒமைக்ரான்’: நாடு முழுவதும் பாதிப்பு எண்ணிக்கை 37 ஆக உயர்வு + "||" + First case of Omicron detected in Nagpur

மராட்டியத்தில் மேலும் ஒருவருக்கு ‘ஒமைக்ரான்’: நாடு முழுவதும் பாதிப்பு எண்ணிக்கை 37 ஆக உயர்வு