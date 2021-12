தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் முதல்முறையாக ஒருவருக்கு ‘ஒமைக்ரான்’ : நாடு முழுவதும் பாதிப்பு எண்ணிக்கை 38 ஆக உயர்வு + "||" + ‘Omicron’ per person for the first time in Kerala: Number of victims nationwide rises to 38

