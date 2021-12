தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கட்டாய மதமாற்றத்தை நாங்களும் எதிர்க்கிறோம் - சித்தராமையா + "||" + We also oppose forced conversion in Karnataka - siddaramaiah

கர்நாடகத்தில் கட்டாய மதமாற்றத்தை நாங்களும் எதிர்க்கிறோம் - சித்தராமையா