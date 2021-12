மாநில செய்திகள்

9.5 லட்சம் ஏழை மக்களுக்கு வீடு கட்டி தரும் திட்டத்தை செயல்படுத்த உள்ளோம் - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + We are going to implement a project to build houses for 9.5 lakh poor people - First Minister MK Stalin

9.5 லட்சம் ஏழை மக்களுக்கு வீடு கட்டி தரும் திட்டத்தை செயல்படுத்த உள்ளோம் - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்