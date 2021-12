மாநில செய்திகள்

சாத்தான்குளம் வழக்கு: விசாரணையை நடத்தி முடிக்க எவ்வளவு காலம் ஆகும்? - ஐகோர்ட்டு மதுரை கிளை கேள்வி! + "||" + Sathankulam case: How long will it take to complete the investigation? - Madurai branch of the high Court question!

சாத்தான்குளம் வழக்கு: விசாரணையை நடத்தி முடிக்க எவ்வளவு காலம் ஆகும்? - ஐகோர்ட்டு மதுரை கிளை கேள்வி!