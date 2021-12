தேசிய செய்திகள்

கங்கை ஆரத்தில் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்பு + "||" + Prime Minister Narendra Modi witnesses 'Ganga Aarti' in Varanasi. Shiv Deepotsav is being celebrated today in the city.

கங்கை ஆரத்தில் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்பு