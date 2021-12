கிரிக்கெட்

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர்: காயம் காரணமாக ரோகித் சர்மா விலகல் + "||" + Rohit Sharma ruled out of 3-Test series in South Africa due to hamstring injury

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர்: காயம் காரணமாக ரோகித் சர்மா விலகல்