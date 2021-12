பாலிவுட் நடிகை கரீனா கபூரின் மும்பை இல்லத்துக்கு சீல் வைப்பு..!

மும்பை,

பிரபல பாலிவுட் நடிகை கரீனா கபூருக்கும் அவரது நெருங்கிய தோழியான அம்ரிதா அரோராவுக்கும் கொரோனா பாதிப்பு இருப்பது இன்று உறுதியானது. இதனையடுத்து கரீனா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தன்னுடன் தொடர்பில் இருந்த அனைவரையும் கொரோனா பரிசோதனை செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொண்டார்.

இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில், “எனக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. அனைத்து மருத்துவ நெறிமுறைகளையும் பின்பற்றும் போது நான் உடனடியாக என்னை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டேன். என்னுடன் தொடர்பு கொண்டவர்கள் பரிசோதனை செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். எனது குடும்பத்தினர் மற்றும் ஊழியர்களும் இரட்டை டோஸ் தடுப்பூசி போட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு தற்போது எந்த அறிகுறியும் இல்லை. அதிர்ஷ்டவசமாக, நான் நன்றாக உணர்கிறேன், விரைவில் எழுந்து வருவேன் என்று நம்புகிறேன்” என்று அதில் கரீனா கபூர் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில் பிரஹன்மும்பை முனிசிபல் கார்ப்பரேஷன் (பி.எம்.சி.) அவரது வீட்டிற்கு சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் கரீனா கபூர் கானின் வீடு சீல் தற்போது வைக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் இன்னும் சரியான தகவலை வழங்கவில்லை, எத்தனை பேர் கரீனா கபூருடன் தொடர்பில் இருந்தனர் என்பதை எங்கள் அதிகாரிகள் கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்து வருகின்றனர்” என்றும் பி.எம்.சி. தெரிவித்துள்ளது.

#UPDATE | The residence of Kareena Kapoor Khan has been sealed. She has not given proper information yet but our officers are trying to find out that how many people did come in contact with her: BMC (Brihanmumbai Municipal Corporation) pic.twitter.com/2xlgOHz0YT