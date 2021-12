மாநில செய்திகள்

புத்தாண்டு - கடற்கரைகளுக்கு செல்ல பொதுமக்களுக்கு அனுமதி இல்லை: தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + New Year - No public allowed to go to beaches: Government of Tamil Nadu orders

புத்தாண்டு - கடற்கரைகளுக்கு செல்ல பொதுமக்களுக்கு அனுமதி இல்லை: தமிழக அரசு உத்தரவு