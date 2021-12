உலக செய்திகள்

கேமரூனில் வர்த்தக கண்காட்சியில் குண்டுவெடிப்பு; 10 பேர் காயம் + "||" + Blast at trade fair in Cameroon; 10 people were injured

கேமரூனில் வர்த்தக கண்காட்சியில் குண்டுவெடிப்பு; 10 பேர் காயம்