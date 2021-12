உலக செய்திகள்

இந்தோனேசியாவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளவுகோலில் 7.6 ஆக பதிவு + "||" + Earthquake of magnitude 7.6 on the Richter scale struck 95 km north of Maumere, Indonesia today: United States Geological Survey (USGS)

இந்தோனேசியாவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளவுகோலில் 7.6 ஆக பதிவு